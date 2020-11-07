Российские художники показывают процесс создания картин и инсталляций в Instagram

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Художники из разных городов создают работы для экспериментальной арт-резиденции от мультицентра "Контора пароходства". Познакомиться с участниками, а также увидеть процесс создания работ можно в Instagram-аккаунте проекта.

Художники работают в реальном режиме, находясь в своей квартире и делятся своим процессом с помощью фото и видео. Всего в проекте 13 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Перми, Уфы.

Итогом их работы станет выставка на ситибордах в центре города, которая пройдет с 16 по 30 ноября, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".