Автоэксперт советует тюменцам прогревать двигатель перед поездкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прогревать мотор перед поездкой в течение нескольких минут, советует автоэксперт, владелец СТО Василий Свитиков.

Рабочая температура двигателя – это 90 градусов Цельсия. А моторному маслу, чтобы подняться из картера до деталей, между которыми может быть трение, нужно хотя бы 40 градусов. И чем ниже температура на улице, тем дольше оно нагревается и медленнее поступает в двигатель.

"Эти правила актуальны даже для самых современных автомобилей. Если им не следовать, то есть риск в несколько раз сократить срок службы двигателя. Излишняя нагрузка на мотор без его прогрева ведет к повреждению поршневых, маслосъемных колец и цилиндров двигателя. В конце концов, мотор может просто заклинить. А его ремонт очень дорогостоящий и иногда сравним с покупкой нового автомобиля", - сказал он.

Осенью при 0 градусов и до +5 хватит на прогрев 5 минут. Если на улице до -10 °C - необходимо 7 минут, от -10 до -30 °C - 10 минут. 15 минут при температуре ниже -30 градусов.

Кстати, если нет заморозков, то прогревать авто можно в движении, но стартовать нужно не ранее, чем через пару минут после запуска двигателя и не набирать более 2000 оборотов еще около 5 минут, пишет "АиФ - Тюмень".