Творческие идеи молодежных сообществ поддержит "Космос"

| Фото: Театральный центр «Космос» | Фото: Театральный центр «Космос»

Прием заявок на участие в программе поддержки сообществ запускает театральный центр "Космос". Получить помощь в реализации проекта можно по 5 направлениям: продвижение, создание медиаконтента, печать полиграфии, гонорар и оплата приезда эксперта или запись трека.

"Основная цель программы – вывод творческих проектов на новый уровень. Создавать их очень сложно, нужно постоянно держать фокус внимания, следовать определенным векторам. Бывает так, что у молодых создателей не хватает ресурсов или времени и сил, чтобы уделить внимание некоторым моментам подготовки проекта. Мы рады будем помочь им в этом", – поделился руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

Как сообщается на Moi-portal.ru, подать заявку могут творческие коллективы и жители Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет до 4 декабря. Списки проектов, получивших поддержку, будут публиковаться еженедельно в группе "Космоса". Их выберет экспертная комиссия.

Для участия в программе нужно заполнить заявку и отправить на почту grant.kosmos2019@gmail.com.