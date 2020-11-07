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Тюменец в гараже хранил пять тысяч бутылок контрафактной водки, виски и коньяка

Происшествия, 09:47 07 ноября 2020

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменец, хранивший в своем гараже контрафактный алкоголь на 1,2 млн рублей, получил срок в колонии-поселении, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе мужчина приобрел для сбыта более 5 тыс. бутылок и банок с контрафактной водкой, коньяком, бренди, виски и этиловым спиртом.

Алкоголь хранился в гараже, автомобиле и был изъят правоохранительными органами 13 февраля. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 1,2 млн рублей.

Ленинский районный суд Тюмени признал 46-летнего мужчину виновным по статье 171.1 УК РФ и назначил ему пять месяцев лишения свободы и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Контрафактная продукция будет уничтожена.

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# контрафакт , контрафактный алкоголь , прокуратура , суд , уголовное дело

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