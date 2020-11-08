Исполнителей народных песен приглашают на конкурс "Сибирские родники"

Архивное фото ДНК "Строитель" Архивное фото ДНК "Строитель"

Продолжается прием заявок от российских и зарубежных исполнителей народных песен и музыки на конкурс "Сибирские родники". Заявки принимаются до 25 ноября 2020.

Организаторами выступают Тюменский государственный институт культуры, фонд "Культурное наследие Сибири "РОССТАНЬ" и Тюменская областная общественная организация "Общество русской культуры".

"На протяжении 30 лет существования ансамбля участники ездили в этнографические экспедиции по сбору песенного материала по районам юга Тюменской области во главе с руководителем Лилией Деминой. А сейчас этот собранный и систематизированный материал разлетается обратно по районам, песни продолжают жить, традиция сохраняется благодаря пропаганде и популяризации", - отметила член организационного комитета, участница фольклорного ансамбля “Росстань” Екатерина Йованович.

В связи с особенностями эпидемиологической обстановки в 2020 году участие в конкурсе будет дистанционным. Для этого потенциальным участникам необходимо представить в оргкомитет свежие видеоматериалы.

В рамках “Сибирских родников” пройдет VII Международный конкурс "Сибирский исток" - учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников, пишет "Вслух.ру".