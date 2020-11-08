  • 8 ноября 20208.11.2020воскресенье
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Исполнителей народных песен приглашают на конкурс "Сибирские родники"

Общество, 09:41 08 ноября 2020

Архивное фото ДНК "Строитель"

Продолжается прием заявок от российских и зарубежных исполнителей народных песен и музыки на конкурс "Сибирские родники". Заявки принимаются до 25 ноября 2020.

Организаторами выступают Тюменский государственный институт культуры, фонд "Культурное наследие Сибири "РОССТАНЬ" и Тюменская областная общественная организация "Общество русской культуры".

"На протяжении 30 лет существования ансамбля участники ездили в этнографические экспедиции по сбору песенного материала по районам юга Тюменской области во главе с руководителем Лилией Деминой. А сейчас этот собранный и систематизированный материал разлетается обратно по районам, песни продолжают жить, традиция сохраняется благодаря пропаганде и популяризации", - отметила член организационного комитета, участница фольклорного ансамбля “Росстань” Екатерина Йованович.

В связи с особенностями эпидемиологической обстановки в 2020 году участие в конкурсе будет дистанционным. Для этого потенциальным участникам необходимо представить в оргкомитет свежие видеоматериалы.

В рамках “Сибирских родников” пройдет VII Международный конкурс "Сибирский исток" - учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 08.11.2020Тюменцам напомнили о необходимости тщательно мыть руки
11:39 08.11.2020Тюменские автоинспекторы призывают быть внимательнее к детям
10:14 08.11.2020Минздрав: чтобы снизить заболеваемость COVID-19, нужно соблюдать правила безопасности
09:41 08.11.2020Исполнителей народных песен приглашают на конкурс "Сибирские родники"