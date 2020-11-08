Тюменцам напомнили о необходимости тщательно мыть руки

| Фото: mamotvet.ru | Фото: mamotvet.ru

Правильная обработка рук - профилактика большинства инфекционных болезней, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие вирусы, в том числе и COVID-19. Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Виктор Нечепуренко в очередной раз напоминает жителям об основных правилах.

Обработка должна занимать не менее 30 секунд. Руки необходимо мыть после приготовления еды, сортировки и обработки грязного белья, ухода за больными, уборки и работы по дому и в саду, кашля, чихания или рвоты, контакта с животными, занятий спортом, контакта с деньгами и работы за компьютером и другой оргтехникой.

Покупать антибактериальное мыло не требуется, смыть вирусы можно и обычным. Чистить руки нужно не менее 30 секунд, промывать их большим количеством воды. Если гигиенические процедуры вы выполняете в общественных местах, то закрывать кран рекомендуется локтем или бумажным полотенцем. Дома можно заранее сполоснуть ручку крана.

Кстати, вместо мыла и воды можно использовать кожные антисептики, но учтите, что содержание спирта в нем должно быть не менее 60-80%, пишет "АиФ - Западная Сибирь".