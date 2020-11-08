Юные тюменцы могут показать свои таланты через Tik tok и Likee

| Фото: znamensk72.ru | Фото: znamensk72.ru

Детский "Фестиваль талантов" в Тюмени впервые проходит в онлайн-формате. Организовано несколько конкурсов: для артистов, которые занимаются в школах искусств и студиях и для всех желающих.

Ребята предлагается снять свои номера на видео: спеть, сыграть, рассказать стихотворение, показать акробатический номер. Ролики нужно опубликовать в TikTok и Like и набирать лайки. При участии в конкурсе-челлендже нужно обязательно поставить хэштег #фестивальталантов72.

В оргкомитетет сообщили "Вслух.ру", что по два победителя в каждой соцсети отправятся в волшебную поездку на новогоднем автобусе "Дедморобус".

Еще два конкурса предназначены для профессиональных участников "Фестиваля талантов". Более 600 юных талантливых тюменцев приняли участие в видеосъемке концертных номеров. На официальном сайте фестивальталантов72.рф размещены видеоролики с участниками из школ им. В.В. Знаменского, "Гармония", "Этюд", "Лира", ЦКиТ "Тюмень" и студии "Максимум". Итоги фестиваля подведут в декабре. До этого времени зрители могут проголосовать: один раз за понравившийся ролик в каждом разделе.