Тюменские врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранних стадиях

Фото пресс-службы "Медицинского города" Фото пресс-службы "Медицинского города"

Онкологическая служба Тюменской области проводит большую работу по ранней диагностике злокачественных новообразований легкого. Об этом сообщает пресс-служба многопрофильного клинического центра "Медицинский город".

"В Тюменской области скрининг рака легкого путем компьютерной томографии органов грудной полости проводится с 2015 года. За это время нам удалось значительно увеличить процент раннего выявления заболевания. Кроме этого, во время проведения исследования нам нередко удается диагностировать новообразование близлежащих органов, например, пищевода, желудка, печени", - прокомментировал заведующий рентгенологическим отделением МКМЦ "Медицинский город" Александр Прищепов.

За 2019 год только в "Медицинском городе" было выполнено 3 тыс. 715 исследований, в ходе которых выявлено 40 случаев злокачественных новообразований и 140 доброкачественных патологий. Примечательно, что скрининговое исследование проводилось среди людей, считающих себя здоровыми.

"С целью раннего выявления злокачественных новообразований скрининг рака легкого проводится среди людей без клинического проявления заболевания, но находящихся в группе риска. Компьютерная томография органов грудной клетки проводится всем жителям Тюменской области в возрасте от 55 до 65 лет, а также людям, чей стаж курения составляет более 30 лет, независимо от их возраста", - объяснил Александр Прищепов.

Злокачественные новообразования легкого ежегодно диагностируются у более чем 700 жителей региона, занимая второе место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин Тюменской области.