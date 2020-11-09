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Фотогалерея: Осенний кубок #tmn собрал танцоров из разных городов

Общество, 11:51 09 ноября 2020

ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Осенний кубок #tmn" прошел в ДК "Нефтяник". Коллективы из разных городов УФО и Тюмени представили зрителям медленный вальс, румбу, квикстеп, ча-ча-ча, брейк-дансартисты.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

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