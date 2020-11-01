ВТБ достиг рекордных продаж ипотеки в Тюменской области

Рекордных показателей по выдачам ипотеки в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) достиг ВТБ по итогам 10 месяцев 2020 года.

За январь-октябрь более пяти тысяч тюменских семей получили в банке жилищные кредиты на общую сумму 10,8 млрд рублей, что на 38% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, и на 7% больше объема продаж за весь 2019 год. В том числе 1 тыс. сделок на 2,2 млрд рублей проведены в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках.

Осенью спрос на ипотеку достиг пиковых значений и впервые превзошел показатели марта-2020. Так, в октябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,6 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом не только для 2020 года, но и за всю историю работы банка в Тюменской области.

Одним из драйверов стало развитие цифровых ипотечных сервисов, включая реализованную с застройщиками-партнерами возможность оформить кредит полностью в онлайн-режиме. С мая по октябрь 2020 года более 40 тюменских клиентов получили ипотеку в ВТБ дистанционно. Сумма данных сделок составила 92 млн рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в Тюменской области с начала года увеличился на 25% – до 23 млрд рублей (по состоянию на 1 октября). Это обеспечило заметный рост розничного кредитного портфеля, который насчитывает 44,4 млрд рублей (+17%). Также в его структуре вырос и объем кредитов наличными – до 17,6 млрд рублей (+11%), и автокредитов – до 2,5 млрд рублей (+5%).

Суммарно за три квартала 2020 года тюменцы оформили в ВТБ розничные кредитные продукты всех видов на 17,7 млрд рублей, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Помимо ипотеки, банк выдал автокредиты на 1,2 млрд рублей (+24% по сравнению с январем-сентябрем 2019 г.) и кредиты наличными на 7,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области на 1 октября достиг 49,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24%. Динамику стимулировал высокий интерес клиентов к инвестиционным продуктам, на которые приходится уже более четверти портфеля. С начала года объем вложений тюменцев в данные инструменты вырос в 1,5 раза и составил 13,1 млрд рублей. Увеличился и объем средств, размещенных в сберегательных продуктах – до 36,5 млрд рублей (+15%), при этом наиболее востребованы были накопительные счета.

Аналогичный тренд банк фиксирует и по направлению Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос на 42%, до 6,4 млрд рублей. В целом объем средств тюменских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 16% и составил 20,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов отметил: "В 2020 году низкие ставки и ускоренная цифровизация сделали розничные кредиты всех видов как никогда доступными и легкими в оформлении. Это наглядно демонстрируют рекордные за всю историю выдачи ипотеки: тысячи тюменцев реализовали мечту о новом жилье вместе с ВТБ. Что касается сбережений, то клиенты сегодня склонны распределять их между инструментами разных типов: к примеру, размещать часть средств на накопительном счете, а часть – в инвестиционных продуктах".