Фотогалерея: открытие уличной выставки "Серебряный век Тюмени"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Открытие уличной выставки "Серебряный век Тюмени" прошло на площади Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) 10 ноября.

В ее основе фото и документы, посвященные первому двадцатилетию ХХ века в городе на "серебряной реке", а именно так река Тура названа в описании старого тюменского герба. Перемены в истории России и мира отразилась во всех сферах жизни небольшого сибирского города и оставили значительный след в Тюмени сегодняшней.