  • 10 ноября 202010.11.2020вторник
  • USD76,9515
    EUR91,4953
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Фотогалерея: открытие уличной выставки "Серебряный век Тюмени"

Общество, 17:30 10 ноября 2020

ИА "Тюменская линия"

Открытие уличной выставки "Серебряный век Тюмени" прошло на площади Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) 10 ноября.

В ее основе фото и документы, посвященные первому двадцатилетию ХХ века в городе на "серебряной реке", а именно так река Тура названа в описании старого тюменского герба. Перемены в истории России и мира отразилась во всех сферах жизни небольшого сибирского города и оставили значительный след в Тюмени сегодняшней.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:53 10.11.2020Оперштаб опроверг информацию о приостановке выплат именных стипендий
19:43 10.11.2020Тюменская единая горячая линия по COVID-19 набирает операторов контакт-центра
18:21 10.11.2020Профессор ТюмГУ стал редактором международной монографии
18:10 10.11.2020Более 102 тысяч школьников обучаются в Тюменской области дистанционно