Тюменцев зовут на вечер воспоминаний о русских и советских композиторах

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Вечер музыки и воспоминаний о русских и советских композиторах "И звуками альта душа отозвалась..." начнется в Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 13 ноября в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программе: сочинения Сергея Рахманинова, Александра Глазунова, Михаила Глинки и других авторов. "Музыка для альта звучит не так часто, однако тембр этого струнного инструмента неповторим. Это сочетание мечтательного звука валторны, силы контрабаса и сладкого звучания скрипки", — анонсируют организаторы.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90 или 8-929-266-73-72. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. С собой необходимо взять защитную маску.