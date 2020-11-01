  • 17 ноября 202017.11.2020вторник
  • USD76,9197
    EUR91,1729
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Конкурс песни "Внуки героев" приглашает юных вокалистов

Общество, 08:21 17 ноября 2020

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

В Тюменской области стартует открытый детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев". В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает центр "Аванпост".

Конкурс пройдет в очном и дистанционном форматах. Конкурс в очном формате будет организован на двух площадках. 27 ноября - в Казанском районе (с. Казанское, ул. Луначарского, 22); 15 декабря - в Тобольском районе (Прииртышский сельский Дом культуры, пос. Прииртышский, ул. Советская, 27).

В дистанционном формате конкурс пройдет с 1 по 17 декабря.

К участию в конкурсе приглашают вокалистов в возрасте от 6 до 13 лет и детские творческие коллективы из всех регионов России. Формат участия и площадку для выступления участники могут выбрать по желанию.

Заявки принимают по следующему графику: до 24 ноября - для участников площадки в Казанском районе; до 10 декабря - для участников площадки в Тобольском районе; до 1 декабря - для дистанционного участия.

Заявки отправлять по электронной почте chest_imeyu@bk.ru с указанием "Заявка. Внуки героев", площадки и формата проведения. Для участия в конкурсе в дистанционном формате необходимо направить заявку и ссылки на видеозаписи с исполнением конкурсных песен. Подробная информация на сайте Димитриевскаясуббота.рф в разделе "Документы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:05 17.11.2020Пульмонолог рассказала, как долго восстанавливаются легкие после COVID-19
08:54 17.11.2020Благотворительный концерт памяти Евгения Шестакова дадут в Тюмени
08:43 17.11.2020Эфирное телевидение предлагает телезрителям интерактив, высокую четкость и объемный звук
08:32 17.11.202017 ноября в Тюмени прогнозируют потепление