Конкурс песни "Внуки героев" приглашает юных вокалистов

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

В Тюменской области стартует открытый детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев". В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает центр "Аванпост".

Конкурс пройдет в очном и дистанционном форматах. Конкурс в очном формате будет организован на двух площадках. 27 ноября - в Казанском районе (с. Казанское, ул. Луначарского, 22); 15 декабря - в Тобольском районе (Прииртышский сельский Дом культуры, пос. Прииртышский, ул. Советская, 27).

В дистанционном формате конкурс пройдет с 1 по 17 декабря.

К участию в конкурсе приглашают вокалистов в возрасте от 6 до 13 лет и детские творческие коллективы из всех регионов России. Формат участия и площадку для выступления участники могут выбрать по желанию.

Заявки принимают по следующему графику: до 24 ноября - для участников площадки в Казанском районе; до 10 декабря - для участников площадки в Тобольском районе; до 1 декабря - для дистанционного участия.

Заявки отправлять по электронной почте chest_imeyu@bk.ru с указанием "Заявка. Внуки героев", площадки и формата проведения. Для участия в конкурсе в дистанционном формате необходимо направить заявку и ссылки на видеозаписи с исполнением конкурсных песен. Подробная информация на сайте Димитриевскаясуббота.рф в разделе "Документы".