Программа самозанятости помогает жителям Тюменского района открыть свое дело

Фото: администрация Тюменского района Фото: администрация Тюменского района

Три претендента на получение поддержки для выхода на самозанятость представили свои бизнес-планы на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению занятости населения Тюменского района в режиме ВКС.

Житель п. Боровский решил заняться строительством и отделочными работами, привлечь в комплексную бригаду 6-8 работников. У кандидата есть свой инструмент. Претендент из Чикчи планирует оказывать в селе услуги ногтевого сервиса. Женщина прошла обучение. Третий кандидат предлагает развивать общественное питание в п. Богандинский. Планируется создать не менее 16 новых рабочих мест.

В итоге, председатель рабочей группы, замглавы Тюменского района Сергей Ивченко поздравил, жителей Боровского и Богандинского. Именно они получат финансовую помощь, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.