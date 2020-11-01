  • 14 ноября 202014.11.2020суббота
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ребенка с редкой патологией прооперировали в Тюмени

Общество, 18:33 14 ноября 2020

Фото: ОКБ №2. Архив

Четырнадцатилетний тюменец поступил в детское лор-отделение тюменской ОКБ №2 с подозрением на кисту Торнвальда. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила мягкотканное образование размерами около 1,5 см на задней поверхности носоглотки.

Операция по удалению кисты проводилась эндоскопическим путем.

"Через месяц после операции на контрольной видеофиброриноотоскопии носовое дыхание восстановились, жалоб больше нет и по поводу уха", - рассказала заведующий оториноларингологического отделения Надежда Кузнецова.

Врожденные аномалии носоглотки встречаются редко и обычно связаны с нарушениями процессов эмбриогенеза. Распространенность кист Торнвальда составляет 0,2–5%. Причиной этой патологии может быть травма, воспаление или инфекция.

Специалисты Областной клинической больницы №2 впервые встретились со случаем кисты Торнвальда у детей, сообщает пресс-служба "ОКБ №2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 14.11.2020Гид Мартин приглашает на новую экскурсию по Тюмени
19:29 14.11.2020Тюменцы узнают, почему люди начали разговаривать
18:33 14.11.2020Ребенка с редкой патологией прооперировали в Тюмени
17:37 14.11.2020Тюменские росгвардейцы презентовали электронную книгу о фронтовиках