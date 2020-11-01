Ребенка с редкой патологией прооперировали в Тюмени

Фото: ОКБ №2. Архив Фото: ОКБ №2. Архив

Четырнадцатилетний тюменец поступил в детское лор-отделение тюменской ОКБ №2 с подозрением на кисту Торнвальда. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила мягкотканное образование размерами около 1,5 см на задней поверхности носоглотки.

Операция по удалению кисты проводилась эндоскопическим путем.

"Через месяц после операции на контрольной видеофиброриноотоскопии носовое дыхание восстановились, жалоб больше нет и по поводу уха", - рассказала заведующий оториноларингологического отделения Надежда Кузнецова.

Врожденные аномалии носоглотки встречаются редко и обычно связаны с нарушениями процессов эмбриогенеза. Распространенность кист Торнвальда составляет 0,2–5%. Причиной этой патологии может быть травма, воспаление или инфекция.

Специалисты Областной клинической больницы №2 впервые встретились со случаем кисты Торнвальда у детей, сообщает пресс-служба "ОКБ №2".