Тюменцы узнают, почему люди начали разговаривать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция доктора филологических наук Светланы Бурлак "Появление языка: почему Homo начали разговаривать" пройдет в Тюмени 21 ноября.

"Мы предлагаем нашим слушателям отвлечься от мировых новостей и узнать что-то новое. Ждем всех желающих и предлагаем не откладывать регистрацию на последний день, потому что количество мест строго ограничено", ‒ отметила руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Вход на лекцию для слушателей будет осуществляться только в маске. Регистрация здесь. Онлайн-трансляцию лекции и новости проекта "КонцептХаб" можно увидеть в официальной группе проекта "Вконтакте".

Светлана Бурлак – лингвист-индоевропеист и профессор РАН, она занимается изучением тохарских языков, является автором более тридцати научных работ и статей Большой российской энциклопедии. Также Светлана Бурлак изучает происхождение человеческого языка, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".