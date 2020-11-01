  • 14 ноября 202014.11.2020суббота
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы узнают, почему люди начали разговаривать

Общество, 19:29 14 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция доктора филологических наук Светланы Бурлак "Появление языка: почему Homo начали разговаривать" пройдет в Тюмени 21 ноября.

"Мы предлагаем нашим слушателям отвлечься от мировых новостей и узнать что-то новое. Ждем всех желающих и предлагаем не откладывать регистрацию на последний день, потому что количество мест строго ограничено", ‒ отметила руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Вход на лекцию для слушателей будет осуществляться только в маске. Регистрация здесь. Онлайн-трансляцию лекции и новости проекта "КонцептХаб" можно увидеть в официальной группе проекта "Вконтакте".

Светлана Бурлак – лингвист-индоевропеист и профессор РАН, она занимается изучением тохарских языков, является автором более тридцати научных работ и статей Большой российской энциклопедии. Также Светлана Бурлак изучает происхождение человеческого языка, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 14.11.2020Гид Мартин приглашает на новую экскурсию по Тюмени
19:29 14.11.2020Тюменцы узнают, почему люди начали разговаривать
18:33 14.11.2020Ребенка с редкой патологией прооперировали в Тюмени
17:37 14.11.2020Тюменские росгвардейцы презентовали электронную книгу о фронтовиках