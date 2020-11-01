Гид Мартин приглашает на новую экскурсию по Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия". Архив | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия". Архив

Тюменцы выпустили новый гид, в котором моряк Мартин расскажет о своем доме — мультицентре "Конторе пароходства". Пройти по маршруту можно в любой день с 10 до 22 часов.

Чтобы начать маршрут, необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему. Общаться с Мартином можно через видео, аудиозаписи и текст, рассказали редакции Moi-portal.ru.

Напомним, персонажем гида выступает моряк Мартин из романа Джека Лондона "Мартин Иден", который любит познавать мир и делиться этим с окружающими.

Мультицентр выпустил уже 3 маршрута: "Около Конторы", "Вау, какая стенка" и "Сказки на ночь".