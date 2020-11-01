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70 участников собрала региональная "Школа поисковика"

Общество, 11:05 14 ноября 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Региональный слет "Школа поисковика" завершила тюменская региональная общественная организация "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского". 70 руководителей и бойцов поисковых отрядов прошли образовательную программу и получили новый опыт от экспертов в области поисковой работы всероссийского уровня, сообщают организаторы.

Участники слета обучились документированию поисковых работ, оказанию первой помощи, основам музейной работы и туристической подготовке, в том числе организации полевого поискового лагеря.

Первый заместитель Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский провел лекцию по фальсификации истории, заместитель командира поискового отряда "Находка" Михаил Нефедов рассказал о специфике направления авиапоиска, командир "Вологодского поискового отряда" Иван Дьяков презентовал проекты организации, а также провел лекцию по работе с архивными документами. С презентацией своих книг выступили руководитель регионального отделения "Поискового движения России" во Владимирской области Вячеслав Казаков и опытный поисковик из отряда "Гвардия", автор рассказов о поиске Александр Савельев. В заключительный день эксперты ответили на вопросы участников слета в формате пресс-конференции.

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Для поисковиков также организовали интеллектуальные игры, вечер поисковой песни, работу в рамках проектной деятельности. Свои знания и навыки в области поиска, физическую и туристическую подготовку бойцы показали на соревновательной "Тропе поисковика". Победителей наградили призами – снаряжением для экспедиций.

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# поисковые отряды

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