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Умер Армен Джигарханян

Общество, 12:01 14 ноября 2020

www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает "Интерфакс".

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

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