Проект "Совет отцов" успешно реализуется в Тюменском районе

| Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района | Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Совет отцов Мальковской школы проводит со школьниками занятия по безопасности. В частности, ребятам разъясняют правила поведения у рек и озер, покрытых льдом, сообщает управление образования Тюменского района.

В перспективе активисты проведут ряд встреч по профориентации и патриотическому воспитанию, а также расскажут о базовых принципах безопасности в Сети и финансовой грамотности. Как заявил член организации "Совет отцов" Антон Сухотин, родительские инициативы дополняют инициативы учителей и создают дополнительный позитивный эффект.

В 2019 году проект "Совет отцов" стартовал на базе Винзилинской и Онохинской школ, а в этом к родительскому движению присоединились еще пять школ, в числе которых и школа в селе Мальково. По словам начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной, родительская общественность - наиболее активная часть социума, и образовательные организации Тюменского района предлагают массу творческих проектов и инициатив для укрепления семейно-школьных и детско-взрослых отношений.