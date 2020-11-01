В Тюменской области нет случаев повторного заражения COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб.

"Известно, что после перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть", - уточняется в сообщении.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики: тщательное мытье рук, ношение масок в общественных местах. Также нужно укреплять иммунитет с помощью правильного питания и витаминов.