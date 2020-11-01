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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске одиннадцать детей получили бытовые травмы

Общество, 12:34 15 ноября 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Бытовые травмы, наравне с другими заболеваниями, стали одной из основных причин обращения несовершеннолетних пациентов в приемное отделение ялуторовской областной больницы №23.

Дети запинались об пороги и ковры, падали с диванов и кроватей. А одному пациенту на ногу упал стол. Родителям стоит помнить, что дети, особенно дошкольники, в силу возраста просто не способны еще просчитать последствия своих действий и легко попадают в беду. Медикаменты и ядовитую бытовую химию необходимо спрятать в недоступном для малышей месте, сообщает пресс-служба "Областной больницы №23".

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