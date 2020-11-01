В Ялуторовске одиннадцать детей получили бытовые травмы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Бытовые травмы, наравне с другими заболеваниями, стали одной из основных причин обращения несовершеннолетних пациентов в приемное отделение ялуторовской областной больницы №23.

Дети запинались об пороги и ковры, падали с диванов и кроватей. А одному пациенту на ногу упал стол. Родителям стоит помнить, что дети, особенно дошкольники, в силу возраста просто не способны еще просчитать последствия своих действий и легко попадают в беду. Медикаменты и ядовитую бытовую химию необходимо спрятать в недоступном для малышей месте, сообщает пресс-служба "Областной больницы №23".