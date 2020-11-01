Программы переобучения работников успешно реализуются в Тюменской области

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Более 15 млн рублей выделено на переобучение работников в Тюменской области в 2020 году. За 10 месяцев освоено 13 млн 329,946 тыс. рублей. Все работники после прохождения обучения, повышения квалификации трудоустроены.

В рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" работники предприятий проходят переобучение за счет областного бюджета.

Участниками нацпроекта уже стали 67 предприятий. За 10 месяцев заключено 34 договора с организациями, реализующими мероприятия по повышению производительности труда, в отношении 1 тыс. 38 работников. 607 из них уже прошли обучение. Всего за год планируется привлечь не менее 1 тыс. 153 человек. Об этом "Вслух.ру" сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.