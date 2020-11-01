Волонтеры завершили опись Текутьевского кладбища

Фотоархив музея-усадьбы Колокольниковых" во ВКонтакте Фотоархив музея-усадьбы Колокольниковых" во ВКонтакте

Инициаторы проекта "Мы жили" вместе с волонтерами закончили описывать захоронения на Текутьевском кладбище Тюмени.

“Впереди — расшифровка фотографий для списка захоронений, поиск новых историй и осмысление того, какую огромную работу мы с вами проделали. Спасибо каждому, кто поучаствовал в описи, это был удивительный опыт!” - отметили инициаторы проекта в соцсетях.

Собранные сведения лягут в основу мобильного приложения-путеводителя по Текутьевскому кладбищу. Опись кладбища понадобилась потому, что в 90-е годы его архив сгорел, а описи десятилетней давности в администрации кладбища по каким-то причинам не нашлось.

В дальнейшем работа над проектом продолжится. Сейчас необходимы консультации людей, которые разбираются в картографии и навигационных системах, а также в программировании, сообщает "Вслух.ру".

Напомним, проект “Мы жили” призван сохранить память о людях, которые там похоронены, даже если те не оставили заметного следа в истории.