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Тюменских студентов научат прогнозировать риски

Общество, 17:34 15 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный эксперимент решили провести в ТюмГУ: студентам на выбор предложили изучить "Рискологию". Узнать о том, как прогнозировать ситуации риска и как справляться с ними, могли учащиеся всех направлений. Новый предмет запустили в условиях начала пандемии COVID-19.

"Считаю, что нужно дополнять образовательные программы вузов дисциплинами, раскрывающими природу риска в жизни человека и дающими умения ими управлять", - рассказал автор курса, профессор ТюмГУ Валерий Гамукин.

В начале занятий студенты определяли круг рисков в их жизни, разбирали их, анализировали восприятие. Во время обучения использовался набор из 15 различных рисков. Как пишет "Мегатюмень", студенты составляли прогноз на предстоящую неделю. А по ее завершении оценивали фактический уровень риска.

"Переход на онлайн-обучение из-за пандеми COVID-19 произошел как раз во время изучения рискологии. И студенты были вынуждены переживать этот комплекс стрессов индивидуально. Это стало редким случаем постановки социального эксперимента в реальном времени", - рассказал Гамукин.

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