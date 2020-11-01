Аграрии Тюменского района - в числе лучших сельхозпроизводителей региона

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь представителей агропромышленного комплекса Тюменского района - в числе победителей традиционного областного соревнования в отраслях сельского хозяйства.

"Сельхозпроизводители района еще раз подтвердили свою квалификацию и большой потенциал к развитию, год от года увеличивая выпуск продукции. В своих номинациях победы одержали лидеры последних лет "Тепличный Комбинат ТюменьАгро", и птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", - отметил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

Как сообщает управление АПК Тюменского района, отличились представители крестьянского хозяйства "Пчела", чья специализация выращивание картофеля.

"Здорово, что помимо наград для предприятий по условиям соревнования регионе награждаются и отдельные работники. У нас таких оказалось трое. Первые места в своих номинациях заняли аграрии из ЗАО "Успенское", Пышминской птицефабрики и "ТюменьАгро", уточнил он.

По словам одного из победителей соревнования, директора птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксаны Величко, в основе успеха ее предприятия в соревновании — ориентация на интересы потребителя.

"Если хочешь удержать лидирующие позиции, то насущной необходимостью становится модернизация производства. К примеру, ещё 10 лет назад было много замороженной продукции, а сейчас спросом пользуется в основном охлажденная. Значительно популярней стали и полуфабрикаты. Изменившиеся предпочтения в свою очередь требуют серьезного обновления производства", сказала она.