Тюменцев приглашают в онлайн-лабораторию "Космоса"

Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Лаборатория "Театр без границ" пройдет в театральном центре "Космос" с 30 ноября по 5 декабря. Участников ждут лекции, мастер-классы и совместная работа с экспертами в онлайн-формате. Основным направлением станет внедрение театральных проектов в систему школ и музеев.

"Сегодня актуальны междисциплинарные проекты, позволяющие найти точки пересечения между различными сферами. Нам интересно, как театральные инструменты можно интегрировать в работу музея, а как в систему школьного образования. Игровая природа театра позволяет вовлечь в процесс разных людей, – поделилась заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Проект пройдет в двух направлениях: для опытных и начинающих специалистов. За пять дней опытные участники представят свои идеи экспертам и команде, вместе создадут эскизы проектов и получат обратную связь от мастеров площадки.

Начинающие специалисты пройдут курс теоретических занятий и получат рекомендации от федеральных экспертов. Для всех желающих лекции будут доступны в группе театрального центра "Космос".

Для участия в лаборатории необходимо заполнить заявку, подробности - на космосцентр.рф, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".