  • 15 ноября 202015.11.2020воскресенье
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают в онлайн-лабораторию "Космоса"

Общество, 19:29 15 ноября 2020

Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Лаборатория "Театр без границ" пройдет в театральном центре "Космос" с 30 ноября по 5 декабря. Участников ждут лекции, мастер-классы и совместная работа с экспертами в онлайн-формате. Основным направлением станет внедрение театральных проектов в систему школ и музеев.

"Сегодня актуальны междисциплинарные проекты, позволяющие найти точки пересечения между различными сферами. Нам интересно, как театральные инструменты можно интегрировать в работу музея, а как в систему школьного образования. Игровая природа театра позволяет вовлечь в процесс разных людей, – поделилась заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Проект пройдет в двух направлениях: для опытных и начинающих специалистов. За пять дней опытные участники представят свои идеи экспертам и команде, вместе создадут эскизы проектов и получат обратную связь от мастеров площадки.

Начинающие специалисты пройдут курс теоретических занятий и получат рекомендации от федеральных экспертов. Для всех желающих лекции будут доступны в группе театрального центра "Космос".

Для участия в лаборатории необходимо заполнить заявку, подробности - на космосцентр.рф, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 15.11.2020Тюменцев приглашают в онлайн-лабораторию "Космоса"
18:24 15.11.2020Аграрии Тюменского района - в числе лучших сельхозпроизводителей региона
17:55 15.11.2020Названы главные страхи кошек
17:34 15.11.2020Тюменских студентов научат прогнозировать риски