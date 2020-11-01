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Арт-объекты тюменских студентов признаны лучшими в России

Общество, 12:54 18 ноября 2020

Минпросвещения во ВКонтакте Николай Носков и его арт-объект | Фото: Минпросвещения во ВКонтакте

Студенты тюменских колледжей и техникумов победили в трех номинациях Всероссийского конкурса на лучший арт-объект, сообщает областной департамент образования и науки.

В категории "Индивидуальное участие обучающегося" лучшим стал студент Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Николай Носков.

Лидерами номинации "Команда из 2 участников (обучающийся + наставник)" стали студент Станислав Баженов и преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Светлана Родина.

Лучшая "Команда в составе не более 5 участников": студенты Артем Боровик, Анастасия Рябова и преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Светлана Родина.

За время проведения конкурса участники прислали 282 заявки и презентации конкурсных работ, создали и установили 278 арт-объектов на тему "Линия развития профессионального образования: вызовы и перспективы".

Конкурс Минпросвещения РФ посвятило празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования.

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# арт-объект , преподаватели , студенты , техникум индустрии питания

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