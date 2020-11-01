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Тюменцы успевают заявиться на участие во Всероссийском фестивале дизайна

Общество, 09:37 19 ноября 2020

из сообщества "Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусства" во ВКонтакте (архив)

Продолжается прием заявок на участие в XXII Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры, искусства, который организуют в Тюмени.

Принять участие могут дизайнеры, архитекторы, проектные творческие организации, студенты профильных вузов. Выставка-конкурс пройдет по разделам: "Коммуникативный дизайн", "Средовой дизайн", "Индустриальный дизайн", "Архитектура", "Дизайн костюма". В каждом из разделов установлены номинации: "Лучшая идея", "Лучший реализованный проект", "Лучшая студенческая работа", "Фаворит общественности", по результатам онлайн-голосования.

На выставку-конкурс можно представить работы, выполненные за последние четыре года и не участвовавшие ранее в мероприятиях, проводимых региональным отделением Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России".

Победителям вручат дипломы лауреатов фестиваля I, II, III степени в каждой номинации. Диплом "Фаворит общественности" присудят по результатам зрительского онлайн-голосования на платформе daafest.ru без участия жюри.

Заявки принимаются по 23 ноября на электронную почту: daafest@ya.ru. С положением можно ознакомиться по ссылке.

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