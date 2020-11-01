Более 50 бизнесменов региона подали заявки в вечернюю школу предпринимательства

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Более 50 предпринимателей подали заявки на участие в образовательной программе "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе", стартующей в Тюмени 20 ноября, сообщает Центр развития бизнеса.

В мероприятии примут участие бизнесмены из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, а также Бердюжского, Исетского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов.

В течение двух недель на онлайн-уроках они будут учиться генерировать бизнес-идеи, узнают секреты управления персоналом и продажами, научатся правильно организовать маркетинговую деятельность и выстроят правильную схему распределения финансов.

Своими знаниями с учениками поделятся опытные спикеры. В рамках вебинаров, презентаций и бесед они на собственных примерах расскажут об эффективных способах продвижения бизнеса.

Подать заявку на участие можно на сайте Вечерней школы предпринимательства.