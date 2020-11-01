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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают присоединиться к акции, посвященной Дню матери

Общество, 12:01 21 ноября 2020

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Интернет-акцию, посвященной Дню матери, запустил региональный центр "Семья", сообщается в официальной группе центра во ВКонтакте.

Для участия в акции необходимо разместить на своей странице фото или видео с мамой, написать под публикацией пост: слова благодарности, признание в любви, интересную историю из жизни либо стихотворение, сопроводить это хештегом #лучшеймаменапланете.

"Таким образом вы не только порадуете свою маму добрыми словами и вниманием, но и напомните своим друзьям и подписчикам об этом важном празднике", - отмечено в группе.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году это 29 ноября.

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