Тюменцам предлагают присоединиться к акции, посвященной Дню матери

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Интернет-акцию, посвященной Дню матери, запустил региональный центр "Семья", сообщается в официальной группе центра во ВКонтакте.

Для участия в акции необходимо разместить на своей странице фото или видео с мамой, написать под публикацией пост: слова благодарности, признание в любви, интересную историю из жизни либо стихотворение, сопроводить это хештегом #лучшеймаменапланете.

"Таким образом вы не только порадуете свою маму добрыми словами и вниманием, но и напомните своим друзьям и подписчикам об этом важном празднике", - отмечено в группе.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году это 29 ноября.