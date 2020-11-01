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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Общество, 09:44 21 ноября 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Как и где выбрать безопасную новогоднюю гирлянду, рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина.

"Нужно выбирать лишь официальные точки продаж в специализированных магазинах. На улице "с рук" покупать небезопасно. Нужно ознакомиться с инструкциями и характеристиками. На упаковке будет указано, как использовать гирлянду, что запрещено с ней делать, где ее размещать. Одни гирлянды могут работать на улице, другие - нет и так далее", - уточнила она.

Изоляция гирлянды должна быть плотной, гибкой, без повреждений. Технику безопасности необходимо строго соблюдать во избежание ЧП.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что новогоднуюю ель запрещено украшать легковоспламеняющимися игрушками и украшениями.

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