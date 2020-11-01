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МФК "Тюмень" сыграет с КПРФ

Общество, 10:32 21 ноября 2020

Фото: МФК "Тюмень". Архив

Футболисты МФК "Тюмень" проведут две игры в подмосковном Климовске с "КПРФ". Поединки Париматч-Суперлиги состоятся 23 и 24 ноября, это два перенесенных матча 4-го тура чемпионата России.

Обе команды в то время выступали на "Финале четырех" Лиги чемпионов в Барселоне. Напомним, что в "Финал" вышли две испанских и две российских команды. "Тюмень" уступила КПРФ в борьбе за бронзовые медали.

После Испании соперники встретятся вновь. Сейчас они соседи в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 24 очка. "Коммунисты" при этом сыграли 8 игр, и во всех оказались победителями, наши футболисты – 10 игр, 8 из которых закончились победой и 2 – поражением.

Затем МФК "Тюмень" вернется домой, где проведет ответный поединок 1/4 финала Кубка России с самарским "Динамо". Первая игра – на паркете соперника – состоялась 19 ноября, сообщает "Вслух.ру"

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