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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На новогодние утренники в детсадах могут не пригласить родителей

Общество, 13:28 21 ноября 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Из-за ограничительных мер традиционные праздничные гуляния, в том числе и утренники в детских садах, могут пройти в новом формате.

В оперативном штабе Тюменской области сообщили, что в настоящее время массовые мероприятия в детских садах с очным присутствием родителей ограничены, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

О том, что педагоги и дети не теряют надежды и готовятся к праздникам с начала ноября, рассказала воспитатель средней группы тюменского детского сада Ирина Волкова.

"Мы учим новогодние песни, ставим танцы, готовим конкурсы для ребят. Если будут запрещены массовые праздники с родителями, проведем утренник внутри группы. Главное ведь – настроение, атмосфера, ощущение чуда по Новый год. Лишать этого детей нельзя", - говорит воспитатель.

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