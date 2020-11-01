На новогодние утренники в детсадах могут не пригласить родителей
Из-за ограничительных мер традиционные праздничные гуляния, в том числе и утренники в детских садах, могут пройти в новом формате.
В оперативном штабе Тюменской области сообщили, что в настоящее время массовые мероприятия в детских садах с очным присутствием родителей ограничены, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".
О том, что педагоги и дети не теряют надежды и готовятся к праздникам с начала ноября, рассказала воспитатель средней группы тюменского детского сада Ирина Волкова.
"Мы учим новогодние песни, ставим танцы, готовим конкурсы для ребят. Если будут запрещены массовые праздники с родителями, проведем утренник внутри группы. Главное ведь – настроение, атмосфера, ощущение чуда по Новый год. Лишать этого детей нельзя", - говорит воспитатель.