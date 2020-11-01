Тюменцы могут передать теплые вещи нуждающимся семьям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплые вещи для взрослых и детей можно принести в "Лавку добра". Организация работает на базе регионального центра “Семья” и передает все вещи нуждающимся.

В работе "Лавки" в связи с пандемией коронавируса произошли изменения. Сбор и выдача вещей теперь производятся только по одному адресу: ул. Амурская, 150.

Принести вещи в любое время можно на пост охраны. Выдают вещи по предварительной записи по телефонам специалистов: 8-905-825-96-66, 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9 до 13 часов в будние дни.