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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут передать теплые вещи нуждающимся семьям

Общество, 18:24 21 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплые вещи для взрослых и детей можно принести в "Лавку добра". Организация работает на базе регионального центра “Семья” и передает все вещи нуждающимся.

В работе "Лавки" в связи с пандемией коронавируса произошли изменения. Сбор и выдача вещей теперь производятся только по одному адресу: ул. Амурская, 150.

Принести вещи в любое время можно на пост охраны. Выдают вещи по предварительной записи по телефонам специалистов: 8-905-825-96-66, 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9 до 13 часов в будние дни.

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