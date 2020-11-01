Продолжается прием заявок на хакатон "Харитон"

| Фото: Хакатон «Харитон» | Тюмень | Фото: Хакатон «Харитон» | Тюмень

Хакатон "Харитон" пройдет в Тюмени с 11 по 13 декабря. К участию приглашаются программисты, разработчики и дизайнеры.

Задания объявят перед началом соревнования. Помимо кодинга, участников ждут 4 лекции от федеральных спикеров, три встречи с наставниками для обратной связи по разработкам и защита, по итогам которой и станут известны победители.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку до 7 декабря. К участию приглашаются команды от 2 до 4 человек, от 18 до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области, Югры, Ямала.

На разработку у участников будет 46 часов. За это время они создадут продукты в следующих направлениях: создание решений для информационной работы в Тюменской области; разработка приложений на платформе VK Mini Apps, бизнес-решения (формирование прототипов будущих стартапов).

Победители каждого трека разделят призовой фонд в 120 тыс. рублей.

Напомним, хакатон "Харитон" пройдет в Тюмени уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 14 команд, а это 51 человек: программисты, менеджеры проектов, дизайнеры. В течение 28 часов они соревновались по трем направлениям, пишет Moi-portal.ru.