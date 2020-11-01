Названы самые востребованные вакансии в Тюменской области

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

98 тыс. 226 человек обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы за 10 месяцев этого года. 42 тыс. 819 человек трудоустроены. Таковы данные департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 ноября 2020 года.

На регистрационном учете состоял 34 тыс. 871 соискатель, в областном банке было 36 тыс. 767 вакансий. К слову, по данным на 1 октября 2020 года, на 37 тыс. 246 соискателей приходилось 37 тыс. 315 мест, пишет "Вслух.ру".

По традиции, основная часть вакансий – в сфере строительства: свыше 10 тысяч из более чем 36 тысяч предложений для работников. Более 2,9 тысячи мест предусмотрено в сферах "торговля и ремонт транспорта", "образование", "здравоохранение и социальные услуги". Более 2,7 тысячи – в "обрабатывающих производствах".

Если говорить о профессиях, то в регионе требовались: 1 тыс. 722 водителя (средняя зарплата 30 тыс. 171 руб.), 945 монтажников технологических трубопроводов (45 тыс. 607 руб.), 537 продавцов продовольственных товаров (18 тыс. 417 руб.), 440 поваров (21 тыс. 558 руб.), 253 инженера (35 тыс. 444 руб.), 185 медицинских сестер (27 тыс. 565 руб.), 175 врачей-терапевтов (67 тыс. 909 руб.), 126 бухгалтеров (21 тыс. 254 руб.), 94 учителя иностранных языков (25 тыс. 57 руб.), 83 администратора (21 тыс. 90 руб.), 82 риелтора (47 тыс. 788 руб.), 65 программистов (32 тыс. 737 руб.). 7 тыс. 233 вакансии – неквалифицированные рабочие, средняя зарплата у них 17 тыс. 202 руб