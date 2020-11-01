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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Многодетным семьям в Тюмени напоминают о пожарной безопасности

Общество, 17:17 21 ноября 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменским многодетным семьям напоминают о пожарной безопасности, сообщает региональное МЧС. Сотрудники надзорной деятельности и представители социальной службы посещают дома в ходе профилактических мероприятий.

"Благодаря систематически работе, проводимой с многодетными семьями, удалось снизить общее количество нарушений пожарной безопасности в жилых помещениях и придомовых территориях, - отметил инспектор государственного пожарного надзора Александр Пахомов. - Мы осмотрели дома, где ранее были выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией неисправного печного отопления и электропроводки. Все нарушения устранены полностью".

Отметим, что с начала отопительного сезона сотрудники городского пожарного надзора провели около 30 подобных рейдов, эта работа будет продолжаться.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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