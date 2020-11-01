В Ялуторовске началась подготовка к фестивалю "Декабристские вечера"

фото Ялуторовского музейного комплекса фото Ялуторовского музейного комплекса

Выставки, концерты профессиональных и самодеятельных артистов, салонные вечера, балы, экскурсии – мероприятия фестиваля "Декабристские вечера", который пройдет в Ялуторовске в декабре 2020 года.

В программе фестиваля концерт, открытие передвижной выставки "К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели", тематические беседы "Декабристы в Ялуторовске", научно-образовательный семинар "Якушкинские чтения", исторические балы для детей и молодежи, вечер вопросов и ответов "Pro декабристов", онлайн-концерт современных романсов в акустической версии.

Литературно-виртуальный час "Звезда пленительного счастья" Центральная городская библиотека посвятит женам декабристов. В школе имени Декабристов пройдут шахматный турнир и бал для старшеклассников.

Второй раз в рамках фестиваля будет проходить открытый литературно-краеведческий конкурс имени Николая Васильевича Зубарева, директора Музея памяти декабристов с 1961 по 1991 год, заслуженного работника культуры, почетного гражданина города Ялуторовска.

Библиотеки города предлагают исторический портрет "Декабристы – дети 1812 года", колесо истории "Первенцы свободы". Также на сайтах и в группах социальных сетей учреждений планируются видео презентация лучших конкурсных работ на тему "Декабристы. Кто они?", литературно-исторический час "Отчизне посвятим…" и другое.

Завершится фестиваль торжественным возложением цветов к могилам декабристов 14 декабря, демонстрацией фильма "Союз спасения" и концертом хоровых коллективов Детской школы искусств "Благодарение сердец", сообщает департамент культуры Тюменской области.