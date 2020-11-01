Тобольских школьников и студентов приглашают на турнир "Skill Out"

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Стартовал прием заявок на первый турнир по развитию гибких навыков "Skill Out" для школьников и студентов Тобольска. Участникам предстоит пройти три онлайн-игры на платформе Zoom.

"Формат онлайн-игры — это не только возможность интересно и полезно провести досуг, получить подарки к Новому году, но и проверить свои гибкие навыки, напрямую связанные с конкурентными преимуществами. Участники будут соревноваться с такими же активными и развивающимися молодыми людьми, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Решение каждой задачи будет оценено баллами, так участники смогут опередить соперников в турнирной таблице. Лидеры по итогам турнира получат: умную ручку, самокат или фотоаппарат мгновенной печати. К участие приглашают молодых людей от 14 до 25 лет. Подать заявку на турнир можно до 7 декабря.

Первая игра пройдет 8 декабря. Она будет посвящена отработке гибких навыков на примере профессий будущего. Участникам предстоит адаптироваться в заданных ситуациях: найти общий язык с незнакомцем или примерить на себя несуществующую профессию. Предварительно молодые люди получат несколько лайфхаков от эксперта, которые помогут им пройти задания, пишет "Мегатюмень".