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В Тюменской области детям с аутизмом оказывается комплексная помощь

Общество, 16:13 22 ноября 2020

www.agiletrailblazers.com | Фото: www.agiletrailblazers.com

Дети с диагнозом "аутизм" - под пристальным вниманием тюменских психиатров. На базе Центра патологии речи и нейрореабилитации работает кабинет маршрутизации детей с расстройством аутического спектра, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Аутизм - это расстройство психологического развития, но практика показывает, что при определенных условиях у многих детей оно поддается эффективному воздействию", - говорит главный врач областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

На первом этапе проводят глубокую диагностику аутизма в дневном стационаре. Кроме опросников и тестов, уточняющее обследование может включать функциональные исследования – электроэнцефалографию, реоэнцефалографию, эхоэнцефалографияю.

Далее подключаются специалисты Кабинета маршрутизации детей: на каждого ребенка составляется паспорт с персональными данными и оценкой состояния психического здоровья, в нем расписана медико-педагогическая, медико-психологическая и социальная помощь, определен объем медицинских, психологических и педагогических мероприятий, составлена лечебно-восстановительная комплексная программа. После наблюдения врач заносит динамическую оценку психологического развития и определение эффективности проводимого лечения.

В регистре паспортов на сегодняшний день 490 детей по Тюменской области. Ежегодный рост по региону составляет около ста детей.

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