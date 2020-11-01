Тюменцы могут узнать о принципах, меняющих жизнь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают узнать о шести принципах, меняющих жизнь. Лектор - совладелец диджитал-компании The Architect и кофейни Flow Александр Сучков. Встреча состоится 29 ноября.

Спикер поделится советами о том, как сохранить физическое и ментальное здоровье, держать баланс, чтобы не выгорать, а также проявлять смелость и нести ответственность за свою жизнь.

Количество мест ограничено. Организаторы отберут не более 50 человек. Регистрация на лекцию открылась 20 ноября в группе CreativeMornings во "ВКонтакте"

Встреча пройдет 29 ноября в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (25-го Октября 23А, стр1), пишет Moi-portal.ru.