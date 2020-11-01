Многодетным тюменцам с ВИЧ помогают продуктами

| Фото: служба ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Фото: служба ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

Многодетным, неполным, неблагополучным, а также малообеспеченным тюменским семьям, затронутым ВИЧ, помогают пережить пандемию. Они получат 590 продуктовых наборов.

Специальный проект "Сохраняя здоровье семьи" поддержан президентским грантом, сообщает региональный департамент здравоохранения. Он рассчитан на 15 месяцев.

ВИЧ-положительные мамы с новорожденными детьми получат 70 наборов сухих молочных смесей. Это крайне важно, так как ВИЧ-положительным женщинам не рекомендуется кормить детей грудью во избежание заражения новорожденного ребенка.

"На сегодня мы обеспечили продуктовыми наборами и наборами с защитными средствами от COVID более 70 семей Тюменской области, затронутых ВИЧ-инфекцией, – рассказала руководитель общественной организации "Поколение" Наталья Устюжанина. - Это семьи, проживающие как в Тюмени, так и в самых удаленных уголках Тюменской области. Мы видим, насколько важна помощь людям в это нелегкое время".