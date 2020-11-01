Тюменцы могут порадовать одиноких бабушек и дедушек новогодними подарками

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Новый год для всех!" стартовала в Тюмени. Исполнить желания одиноких пожилых людей, порадовать их теплым подарком - может каждый.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта www.togc.ru, а также на специальных арт-площадках в торговых предприятиях и бизнес-центрах областной столицы: в преддверии Нового года на искусственных елках разместят игрушки с пожеланиями одиноких пенсионеров. Горожане могут приобрести подарок, оставить в специальной корзине.

Список пожеланий в основном простой: домашние тапочки, теплый плед, свитер, шаль, термос, набор к праздничному столу или один из главных символов Нового года ― настоящую елочку. А кто-то желает получить в подарок яркие эмоции и впечатления.

Акцию проводит Областной геронтологический центр и Благотворительный фонд "Старшее поколение" уже 10 год подряд, напомнили в департаменте социального развития Тюменской области.

Пенсионеры могут рассказать о своих пожеланиях по телефону (3452) 51-77-05 (Областной геронтологический центр) либо написать сообщение на официальную почту проекта progc72@mail.ru.