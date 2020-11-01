Тюменский проект единой диспетчерской службы стал призером всероссийского конкурса

| Фото: ac.gov.ru | Фото: ac.gov.ru

Третье место в номинации "Лучший проект года" в категории "Большие и средние проекты" занял департамент информатизации Тюменской области по итогам VII ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный олимп", сообщает учреждение.

На конкурс был представлен проект "Создание единой диспетчерской службы скорой и неотложной медицинской помощи". Он был полностью реализован в конце апреля 2020 года и сейчас является важной составляющей сферы здравоохранения региона.

В рамках проекта была создана единая диспетчерская скорой медицинской помощи, функционал которой позволяет переадресовывать вызовы с территорий муниципальных образований Тюменской области в скорую медицинской помощи Тюмени. Внедрена единая региональная информационная автоматизированная система скорой медицинской помощи во всех медицинских организациях региона, участвующих в оказании скорой и неотложной помощи, автоматизирующая все медицинские процессы в данном направлении.