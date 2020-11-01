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Школьник без прав удирал от инспекторов ДПС в Тюмени

Происшествия, 15:31 24 ноября 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Десятиклассник без водительского удостоверения убегал от инспекторов ДПС на автомобиле "Жигули" 24 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Утром на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков отечественный автомобиль не остановился по требованию сотрудников полка ДПС. После недолгой погони оказалось, что за рулем автомобиля находится 16-летний подросток. Сотрудники ГИБДД задержали десятиклассника.

Вскоре на место задержания прибыл его отец. Мужчина сообщил, что это его машина, а регистрация на нее прекращена. На несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

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# ГИБДД Тюменской области

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