Школьник без прав удирал от инспекторов ДПС в Тюмени

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Десятиклассник без водительского удостоверения убегал от инспекторов ДПС на автомобиле "Жигули" 24 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Утром на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков отечественный автомобиль не остановился по требованию сотрудников полка ДПС. После недолгой погони оказалось, что за рулем автомобиля находится 16-летний подросток. Сотрудники ГИБДД задержали десятиклассника.

Вскоре на место задержания прибыл его отец. Мужчина сообщил, что это его машина, а регистрация на нее прекращена. На несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.