В экзамене на водительские права сократят перечень ошибок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МВД России предлагает сократить перечень ошибок, после совершения которых, экзамен на получение водительских прав, будет остановлен. Как сообщает РИА Новости, это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

В действующем регламенте ошибки разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении "грубого" нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается.

Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из 15 пунктов экзаменационного листа".

Из новых ошибок – "Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи", а также "не пристегнутый ремень безопасности", который сейчас проходит по категории "средних".

В целом, остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился - 5.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться. Это, как считает руководитель ведомства, позволит оценить реальные навыки человека.