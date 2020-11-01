"Денежное дерево" для тюменцев - подарок в честь юбилея Запсибкомбанка

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30 лет исполняется Запсибкомбанку в 2020 году. В честь круглой даты банк установил в Тюмени арт-объект "Денежное дерево".

С древних времён дерево - это символ динамичного роста, процветания и семейственности. Запсибкомбанк на протяжении всей своей деятельности особое внимание уделяет поддержке общественно-полезных проектов региона, в том числе выступает их инициатором. На протяжении 30 лет банк принимал активное участие в развитии всех территорий своего присутствия и помогал воплотить в жизнь разнообразные социально-значимые программы: от закупки и установки детских площадок до посадки деревьев.

В 2020 году впервые Запсибкомбанк установил арт-объект на территории родного города. Уникальная композиция расположена в пешеходной зоне рядом с домом 51 по улице Луначарского. В этом районе пролегает экскурсионно-гостевой маршрут.

"В этот юбилейный год мы решили реализовать свою идею и внести вклад в эстетическое преображение любимого города Тюмени. Уверен, что для жителей и гостей города этот арт-объект станет новой достопримечательностью и необычной фотозоной", - отметил исполняющий обязанности президента ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Такое участие в формировании инфраструктуры Тюмени позволяет реализовывать общую концепцию по внедрению в благоустройство города современной стилистики и подчеркнуть его динамичное развитие.