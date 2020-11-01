Тюменские подростки могут стать "Капитанами двора"

| Фото: капитаныдвора.рф | Фото: капитаныдвора.рф

Набор добровольцев в проект "Капитаны двора" объявили в Тюмени. Заявку могут отправить люди, которым исполнилось 14 лет.

Ребята будут медиаволонтерами (вести социальные сети проекта), организаторами мероприятий в онлайн-формате и дворовыми вожатыми.

Напомним, активисты организуют досуговые площадки для тюменцев по месту жительства. В осенне-зимний сезон на площадке "Дворовые игры" дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на "Танцевальной" научатся красиво двигаться, а на "Спортивной" площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом.

Дарья Казакова