Тюменские подростки могут стать "Капитанами двора"
| Фото: капитаныдвора.рф
Набор добровольцев в проект "Капитаны двора" объявили в Тюмени. Заявку могут отправить люди, которым исполнилось 14 лет.
Ребята будут медиаволонтерами (вести социальные сети проекта), организаторами мероприятий в онлайн-формате и дворовыми вожатыми.
Напомним, активисты организуют досуговые площадки для тюменцев по месту жительства. В осенне-зимний сезон на площадке "Дворовые игры" дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на "Танцевальной" научатся красиво двигаться, а на "Спортивной" площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом.
Дарья Казакова