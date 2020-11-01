Глава Ишима Федор Шишкин проконтролировал капремонт многоквартирников

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Капремонт должен быть выполнен качественно, в соответствии с техническими заданиями. Об этом на рабочем совещании по вопросу капитального ремонта многоквартирных жилых домов подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

Перед подрядчиками поставлена задача - завершить работы по краткосрочной программе, рассчитанной на 2018-2020 годы, на 100% до 20 декабря.

Как напоминает пресс-служба администрации города, в краткосрочную программу вошли 443 многоквартирных жилых домов. Специалистам предстояло отремонтировать 77 кровель, 167 фасадов, 96 фундаментов, 46 подвалов, 96 систем водоснабжения и 54 – водоотведения, 111 - электроснабжения, 115 - теплоснабжения, 23 - газоснабжения. Сейчас план выполнен на 95%.

Капитальные ремонты в домах осуществляются на целевые средства, уплаченные собственниками в Фонд капитального ремонта Тюменской области.